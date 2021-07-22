Вторая смена в городских лагерях закончилась

Лагерь с дневным пребыванием, является, с одной стороны, формой организации свободного времени для мальчиков и девочек разного возраста, с другой стороны – это оздоровительная кампания, которая способствует формированию культурного поведения, реализации творческого потенциала и познавательных способностей ребенка.

За время смены дети узнали много нового и интересного, прошли творческие и спортивные мероприятия, конкурсы, соревнования, экскурсии.

Всем девчонкам и мальчишкам, желаем здоровья и ждем на следующий год.