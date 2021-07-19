Встреча Главы города с жителями

Основная проблема – подтопление дворовой территории. Для отвода поверхностных и талых вод от жилого дома предлагается следующее техническое решение: разработать проект на прокладку ливневой сети и получить необходимые согласования, установить дренажный приемный колодец в нижней точке сбора воды, проложить отводную трубу диаметром 160 мм до дренажной канавы, а также очистить дренажную канаву для приема поверхностных вод.

Также поступали жалобы на нескошенную траву во дворе и в целом неблагоустроенный двор. Представитель УК заверил, что траву скосят в ближайшее время. А также сообщил, что в этом году будет отремонтирована крыша дома.

Что касается благоустройства, то Управление ЖКХ администрации городского округа поможет собственникам провести собрание в режиме онлайн (в электронном виде), чтобы определить виды работ на дворовой территории.