А вот мы отдыхаем в Севастополе и вам советуем!

Безусловно, такое мнение имеет полное право на жизнь, ведь мы устаем от города, суеты, обилия знакомых. А потому на отдыхе посещаем другие места исключительно во время однодневных экскурсий.

Однако, Крым настолько разнообразен и уникален, край с такой богатейшей историей и архитектурой, что многие отдыхающие всё чаще выбирают постоянную локацию в городах Крыма, особенно в Севастополе и Феодосии.

Феодосию я помню плохо - был совсем маленький, - а вот на экскурсии еще в начале 1970-х из Алушты в Севастополь был настолько потрясён, что родителям насильно пришлось запихивать меня в обратный автобус.

Тогда (да и сейчас) я увлекался военной морской историей России и СССР и такие места, как памятник морякам брига "Меркурий", памятник затопленным кораблям, памятник воинам люнета Белкина, Сапун-гора, памятники Корнилову и Тотлебену и многие другие места в Севастополе были не пустым текстом на экране монитора. А когда офицеры ВМФ СССР под свою ответственность через ограждния пустили меня на набережную поближе посмотреть на военные корабли - вот это был восторг!

Размещение в Севастополе отнюдь не означает снижение активности традиционного "пляжного отдыха" - всё это представлено там в полной мере. Но очень важно, где остановиться! Оптимальный выбор - гостиница в Севастополе в центре города, однако, не на проходном месте и в зеленой зоне вблизи как пляжа, так и городских достопримечательностей, которые вы будете обходить много дней подряд. Лично я предпочитаю небольшие гостиницы с персональным отношением сотрудников к каждому клиенту. К счастью, такие "места обетованные" в Севастополе есть!

Но и замечательная природа Крыма не останется "за бортом", ведь отсюда начинается Южная горная гряда. Местность отличается холмистым рельефом и прорезана глубокими живописными оврагами-балками, к морю переходящими в морские бухты. Всего выделяют 33 бухты. Севастопольские бухты - это небольшие заливы, ограниченные от моря мысами и обладающие собственным микроклиматом. Они хорошо защищены горами от ветров, имеют уединенные удобные пляжи. Их посещение доставит дополнительное удовольствие любителям "пляжного отдыха".

Также рекомендую взять в аренду яхту с экипажем - без вида с моря "Крым - не Крым".

Приятного отдыха!