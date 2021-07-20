В школах Подмосковья отменили медсправки по болезни

«Образовательные учреждения будут получать информацию о заболевших учениках из поликлиники, и у ребенка будет проставлен пропуск по уважительной причине – по болезни, – сказала зампред Правительства Московской области Ирина Каклюгина. - Все данные об отсутствии по болезни будут проставляться на Школьном портале. Они обновляются каждые 15-30 минут. Отмечу, что такая функция возможна только для государственных областных медучреждений».

Ранее родителям необходимо было сообщать о болезни ребенка классному руководителю, в администрацию школы или же заполнять электронный дневник.