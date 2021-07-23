В Подмосковье самозанятых и тех, кто планирует ими стать, бесплатно обучат основам бизнеса

Присоединиться к программе можно в качестве участника-самозанятого или того, кто хочет им стать. А в качестве наставников в проект приглашаются опытные бизнесмены.

Акселерационная программа подойдет вам, если вы самозанятый, который:

планирует свои знания и хобби превратить в бизнес;

хочет работать на себя;

хочет узнать, как искать покупателей, и, как и где продавать свои товары и услуги.

В качестве наставников приглашаются:

успешные действующие самозанятые, готовые делиться опытом;

успешные и опытные действующие предприниматели и учредители ооо/ип с опытом ведения бизнеса более 3х лет.

Подробности о проекте «Программа наставничества для самозанятых»: https://mymentor-mo.ru/?utm_source=smi

Регистрация для самозанятых по ссылке: https://mymentormo.getcourse.ru/reg?utm_source=smi. Заявку можно подать до 1 августа. Обучение стартует 3 августа. Программа курса рассчитана на 7 недель.

Стать наставником: https://mymentormo.getcourse.ru/reg_nastavnik?utm_source=smi. Регистрация доступна до 13 августа.

«За время обучения самозанятые повысят свои бизнес-знания и финансовую грамотность, отработают предпринимательские навыки. Но самый большой плюс этого проекта мы видим в непосредственном общении самозанятого с наставником - опытным предпринимателем. Участники программы получают обратную связь от успешного коллеги, который поможет прописать шаги к реализации бизнес-идеи или развить уже имеющееся дело», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В 2020 году в «Программе наставничества» приняли участие более 300 человек. В поиске, запуске и оптимизации бизнес-идеи им помогали 40 наставников. По итогам проекта было выбрано 10 победителей-участников, которые получили ценные призы от организаторов.

Бизнес-акселератор проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».