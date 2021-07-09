В ОЭЗ «Дубна» будут выпускать тесты для диагностики инфекционных заболеваний

Экспертный совет по промышленно-производственным особым экономическим зонам при правительстве Московской области, прошедший под председательством заместителя министра по инвестициям, промышленности и науке региона Юлии Бариновой, одобрил чрезвычайно актуальный в период пандемии COVID-19 бизнес-план компании «Уайт сервис».

В ОЭЗ «Дубна» ООО «Уайт сервис» организует современное производство медицинских изделий, в том числе так необходимых в связи с пандемией коронавируса экспресс-тестов для диагностики инфекционных заболеваний, а также их реализацию. Для этого компания арендует помещение площадью 660 кв.м в инновационно-технологическом центре «Менделеев» на левобережной площадке ОЭЗ, где будет выпускать широкий ассортимент экспресс-тестов: для определения антигена (ПСА), на антиген ротавируса, для определения антигенов вируса гриппа типов А и В, антител к ВИЧ типов 1 и 2.

Основным преимуществом инновационной медицинской продукции разработки и производства «Уайт сервис» являются скорость и качество тестирования. Конечным потребителем продукции будут отечественные лечебно-профилактические учреждения, центры здоровья, частные клиники, аптеки и само население. Инвестиции в проект составят около 80 млн руб. На предприятии планируют создать 60 высококвалифицированных рабочих мест.

Также Экспертным советом утверждены изменения в бизнес-план Акционерного общества «Агро-оборудование». Компания является действующим резидентом с декабря прошлого года и в ОЭЗ «Дубна» намерена создать современное производство плоскосворачиваемых шлангов (рукавов) и сельскохозяйственного оборудования для нужд агропромышленного комплекса, промышленности, МЧС и других отраслей. Изначально заявленные инвестиции в проект составляли около 434 млн руб., на арендованном участке планировалось построить современный завод, а запуск производства намечался на 2023 год.

После уточнения параметров проекта изменились сроки проектирования и этапов строительства собственного административно-производственного здания АО «Агро-оборудование», и резидент вынес на Экспертный совет несколько корректировок бизнес-плана. Так, площади предполагаемых к строительству объектов увеличены с 8 до 11 тыс. кв.м, в связи с чем инвестиции в проект возросли до 555 млн руб. Увеличена и площадь необходимого к аренде земельного участка. Компания по-прежнему планирует, что в результате запуска производства плоскосворачиваемых рукавов на площадке ОЭЗ в Дубне доля импорта этой продукции на рынке к 2024 году снизится до 50%.