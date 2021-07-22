В Кимрах появился инновационный пешеходный переход

Как рассказал глава Центрального сельского поселения Кимрского района Илья Балковой, в ближайшие дни обкатку пройдет одна проекция перехода, в планах – оборудовать такими проекциями все пешеходные переходы на улице Мира.

Технология не заменяет пешеходный переход, а дублирует его в темное время суток и в плохую погоду. Ее суть в следующем: над проезжей частью устанавливают светодиодные проекторы, которые проецируют дорожную разметку 1.14.1 (пешеходный переход). Количество проекторов зависит от ширины дорожного полотна, но всегда не более одного проектора на две полосы движения. Таким образом создаётся световой коридор, который полностью дублирует пешеходный переход 1.14.1 ("зебру").

В момент, когда человек начинает движение по "зебре", подсветка делает его более заметным. Водители видят пешехода и проекционную дорожную разметку, находясь от них за 150 метров, при этом проекция хорошо видна над лужами, слякотью и снегом.