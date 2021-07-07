В июне в дубненском отделе ЗАГС составлено более 100 записей актов о рождении

А в «рейтинг» самых редких имен вошли: Теодор, Дамир, Елисей, Адам, Анелия, Анисия, Дэя, Камилла.

В июне на удалённом рабочем месте Дубненского отдела ЗАГС зарегистрирована «юбилейная» пятисотая девочка — Мария.

В первом полугодии 2021 года более 580 родителей получили свидетельства о рождении на своих малышей. Примечателен тот факт, что в трёх семьях на свет появились двойни. Мальчиков чаще всего называли Михаил, Иван, Максим, Кирилл, Артём; девочек — Полина, Анна, Дарья, Алиса, Мария, Виктория.

Счастливые родители не перестают удивлять выбором необычных, редких имён для новорожденных. Среди самых необычных имён, которыми называли малышей в первом полугодии, выделяются такие имена, как Феодор, Архип, Игнат, Клим, Илай, Камиль, Рамир, Герман, Лиам, Алекс, Переслав, Ратмир, Ренат, Демьян, Яков, Карим, Элиана, Алетея, Милада, Алисия, Паола, Рада, Забава, Николь, Ясмина, Аврора, Нея, Лада, Устинья, Паулина, Микаэла.

Поздравляем всех родителей с пополнением в семье и желаем малышам расти здоровыми и счастливыми!