В Дубне прошла массовая вакцинация от коронавируса

В рамках национального проекта «Здравоохранение» привиться первым компонентом "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) можно было в субботу 17 июля в гимназии №11 (ул. Попова, 9), где работали 20 бригад медиков.

Для поступления сведений о прививке в федеральную базу данных и оформления электронного сертификата при себе жители должны были иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.