Успехи Дубненской городской больницы на Всероссийском форуме «Здоровье наций»

Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» прошел в Москве, в ЦВЗ «Манеж», с 13 по 15 июля. Дубненская городская больница в составе делегации Московской области приняла активное участие в работе этого крупнейшего ежегодного междисциплинарного мероприятия.
Экспозиция Министерства здравоохранения нашего региона, и в том числе стенды ДГБ, признана лучшей по итогам форума.
Дубненская горбольница награждена за проект «Поговорим о здоровье доступно, грамотно, понятно. Здоровье начинается с себя». Разработку врачей подмосковного наукограда планируется внедрять по всей России.
Очень важно рассмотреть представленные на выставке успешные региональные практики, дать рекомендации по их дальнейшему тиражированию, – отметил Лео Бокерия, президент Лиги здоровья нации и сопредседатель оргкомитета форума, академик РАН.