Успехи Дубненской городской больницы на Всероссийском форуме «Здоровье наций»

Экспозиция Министерства здравоохранения нашего региона, и в том числе стенды ДГБ, признана лучшей по итогам форума.

Дубненская горбольница награждена за проект «Поговорим о здоровье доступно, грамотно, понятно. Здоровье начинается с себя». Разработку врачей подмосковного наукограда планируется внедрять по всей России.