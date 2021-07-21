Уроженец Дубны превращается в одного из лидеров «Локомотива»

Крайний защитник начинал недавний матч за Суперкубок России против «Зенита» со скамейки запасных. Букмекерская контора Лига Ставок считала «Зенит» фаворитом встречи – на победу питерского клуба давали коэффициент 1.80. Всем новым игрокам букмекер предлагает бонус Лига Ставок – до 10000 рублей за регистрацию.

«Локомотив» бился и создавал моменты, но «Зенит» оказался сильнее и победил со счетом 3:0. Живоглядов не смог выиграть свой третий титул в карьере – ранее он побеждал с «Локо» в Суперкубке в 2019-м году, а также стал обладателем Кубка страны в 2021-м году.

Напомним, что в Москву уроженец Дубны перебрался в 2019-м году из «Уфы». Точнее это было возвращение в столицу, ведь до уфимского клуба Дмитрий выступал за московское «Динамо». Живоглядов подписал контракт сроком до 2023-го года и выбрал себе второй игровой номер.

Недавно в интервью футболист рассказал, что его мечта – чемпионство с «Локомотивом». Еще ему хотелось бы, чтобы московскую команду запомнили в Европе. Прошлой осенью, кстати, «Локомотив» играл в еврокубках, а Живоглядов удостоился вызова в сборную России. По словам Дмитрия, это большая радость и гордость защищать страну на футбольном поле. Пока что Живоглядов не провел ни одного матча за сборную, однако в будущем рассчитывает дебютировать в составе национальной команды.

Что с «Локомотивом»?

Этим летом состав московского клуба активно меняется. Боссы «железнодорожников» активно ищут нового защитника. Как сообщает портал Eurostavka, «Локомотив» и «Байер» договорились о переходе Тина Едвая. За трансфер 25-летнего защитника «железнодорожники» заплатят четыре миллиона евро. Ранее «Локо» и Тин уже договорились об условиях личного контракта – хорват даже подписал предварительное соглашение. В прошлом сезоне Едвай отыграл в трех матчах за «Байер» в бундеслиге.

Также «Локо» расстался с крайним защитником Владиславом Игнатьевым. Срок контракта 34-летнего игрока с «железнодорожниками» истек, поэтому он стал свободным агентом и бесплатно ушел в «Рубин». Игнатьев впервые присоединился к «Локомотиву» в 2010-м году. Покинув клуб в 2012-м, Владислав выступал за «Краснодар» и «Кубань», а в 2016-м вернулся в Москву. В активе Игнатьева шестнадцать матчей и три гола в минувшем сезоне.

Еще из «Локо» ушли три футболиста. Это защитник Соломон Кверквелия, проведший сезон в аренде в «Роторе», а также вратарь Антон Коченков и нападающий Эдер. Кверквелия провел сто восемь игр в «Локомотиве» и забил за это время четыре гола. У Эдера пятнадцать мячей в ста девятнадцати встречах. Именно Эдер отметился «золотым» голом в ворота «Зенита» в сезоне-2017/18, который принес «железнодорожникам» чемпионство. Что же до Коченкова, то Антон провел за «Локо» двадцать семь матчей, в девяти из которых сыграл на ноль.