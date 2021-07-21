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Университет «Дубна» приглашает абитуриентов на вебинары

Онлайн-встречи пройдут по факультетам, можно будет задать вопросы по вопросам поступления, а также узнать о всех направлениях подготовки.

Факультет социальных и гуманитарных наук проведет встречу с абитуриентами 22 июля в 15:00 (четверг) по направлениям:

  • Социология
  • Лингвистика
  • Психология
  • Клиническая психология
  • Юриспруденция
  • Государственное и муниципальное управление

встреча по ссылке https://vk.cc/c4aoHG

Инженерно-физический институт проведет встречу с абитуриентами
22 июля в 16:00 (четверг) по направлениям:

  • Физика
  • Ядерные физика и технологии
  • Электроэнергетика и электротехника
  • Конструирование и технология электронных средств
  • Авиастроение

встреча по ссылке https://vk.cc/c4aoE0

Факультет естественных и инженерных наук проведет встречу с абитуриентами 23 июля в 12:00 (пятница) по направлениям:

  • Химия
  • Химия, физика и механика материалов
  • Экология и природопользование
  • Технология геологической разведки

встреча по ссылке https://vk.cc/c4aoJb

Институт системного анализа и управления проведет встречу с абитуриентами 23 июля в 17:00 (пятница) по направлениям:

  • Программная инженерия
  • Информатика и вычислительная техника
  • Информационные системы и технологии
  • Прикладная информатика
  • Прикладная математика и информатика
  • Фундаментальная информатика и ИТ
  • Автоматизация технологических процессов и производств
  • Бизнес-информатика
  • Экономика

встреча по ссылке https://vk.cc/c4ato2

Для входа на вебинар необходим гугл-аккаунт (gmail)!

На онлайн-встречах вы сможете задать интересующие вас вопросы в комментариях к трансляции и получить на них ответы.

Тэги: 
образование
Университет Дубна
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