Университет «Дубна» приглашает абитуриентов на вебинары

Факультет социальных и гуманитарных наук проведет встречу с абитуриентами 22 июля в 15:00 (четверг) по направлениям:
- Социология
- Лингвистика
- Психология
- Клиническая психология
- Юриспруденция
- Государственное и муниципальное управление
встреча по ссылке https://vk.cc/c4aoHG
Инженерно-физический институт проведет встречу с абитуриентами
22 июля в 16:00 (четверг) по направлениям:
- Физика
- Ядерные физика и технологии
- Электроэнергетика и электротехника
- Конструирование и технология электронных средств
- Авиастроение
встреча по ссылке https://vk.cc/c4aoE0
Факультет естественных и инженерных наук проведет встречу с абитуриентами 23 июля в 12:00 (пятница) по направлениям:
- Химия
- Химия, физика и механика материалов
- Экология и природопользование
- Технология геологической разведки
встреча по ссылке https://vk.cc/c4aoJb
Институт системного анализа и управления проведет встречу с абитуриентами 23 июля в 17:00 (пятница) по направлениям:
- Программная инженерия
- Информатика и вычислительная техника
- Информационные системы и технологии
- Прикладная информатика
- Прикладная математика и информатика
- Фундаментальная информатика и ИТ
- Автоматизация технологических процессов и производств
- Бизнес-информатика
- Экономика
встреча по ссылке https://vk.cc/c4ato2
Для входа на вебинар необходим гугл-аккаунт (gmail)!
На онлайн-встречах вы сможете задать интересующие вас вопросы в комментариях к трансляции и получить на них ответы.