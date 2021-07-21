Университет «Дубна» приглашает абитуриентов на вебинары

Факультет социальных и гуманитарных наук проведет встречу с абитуриентами 22 июля в 15:00 (четверг) по направлениям:

Социология

Лингвистика

Психология

Клиническая психология

Юриспруденция

Государственное и муниципальное управление

встреча по ссылке https://vk.cc/c4aoHG

Инженерно-физический институт проведет встречу с абитуриентами

22 июля в 16:00 (четверг) по направлениям:

Физика

Ядерные физика и технологии

Электроэнергетика и электротехника

Конструирование и технология электронных средств

Авиастроение

встреча по ссылке https://vk.cc/c4aoE0

Факультет естественных и инженерных наук проведет встречу с абитуриентами 23 июля в 12:00 (пятница) по направлениям:

Химия

Химия, физика и механика материалов

Экология и природопользование

Технология геологической разведки

встреча по ссылке https://vk.cc/c4aoJb

Институт системного анализа и управления проведет встречу с абитуриентами 23 июля в 17:00 (пятница) по направлениям:

Программная инженерия

Информатика и вычислительная техника

Информационные системы и технологии

Прикладная информатика

Прикладная математика и информатика

Фундаментальная информатика и ИТ

Автоматизация технологических процессов и производств

Бизнес-информатика

Экономика

встреча по ссылке https://vk.cc/c4ato2

Для входа на вебинар необходим гугл-аккаунт (gmail)!

На онлайн-встречах вы сможете задать интересующие вас вопросы в комментариях к трансляции и получить на них ответы.