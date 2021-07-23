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О поливе газонов и зеленых насаждений

23.07.2021 | 14:33  в блоге  Знайка
Казалось бы, зелени в Дубне великое множество, особенно в Институтской части и на Черной речке, но складывается ощущение, что растет она не благодаря, а вопреки: газоны бугристые, трава выжжена солнцем, два года как отстроенный парк на набережной Менделеева больше напоминает заброшенное картофельное поле, чем любимое место отдыха горожан.

Между тем, если на участке присутствует автополив, это упрощает жизнь хозяевам. Применяя такую систему, можно сохранить привлекательность растений, а также улучшить урожайность. Достаточно выбрать подходящий вид автополива. Заказать такую систему можно на сайте https://grand-poliv.ru.

Дождевание

Это востребованный метод полива. Вода во время разбрызгивания над землей увлажняет ее и воздух около нее. Такая технология способствует ускорению роста растений.

Полив разрешается выполнять днем и ночью, применяя любой объем воды. И на участке не будут появляться борозды и каналы.

Есть несколько типов дождевателей:

  • Статические. Полив осуществляется в одно направлении. Устройства идеальны для газонов, цветников, которые располагаются у здания или забора.
  • Роторные. Приспособления фиксируются на особой подставке. Присутствующая турбина обеспечивает их вращение по кругу. Устройства монтируют в середине газона.
  • Импульсные. В них есть храповый механизм. Приборы нужны для орошения огромных территорий. Нередко они устанавливают у садовых дорожек.

Для каждого участка можно найти оптимальный вариант. В один двор или сад можно разместить несколько распылителей.

Внутрипочвенное орошение

Такая система подает воду к корням растений. Это требуется для поддержания оптимальной влажности земли в течение длительного времени. Преимущество такой системы в том, что воды на орошение требуется мало. С ней растения развиваются прекрасно.

Эти системы дорогостоящие. Их обязательно необходимо перестраивать, если в огороде планируется смена культур.

Капельное орошение

Такой метод увлажняет растения с применением небольшого объема воды. Трубы, по которым идет жидкость, находится под или над землей. Вода сквозь них идет к корням растений. Причем поступает она в небольшом количестве.

Эти системы экономичные, при этом подают к корням воду со всеми важными питательными компонентами. Но устройства способны сломаться, если в отверстиях находится много солей или грязи.

Поверхностное орошение

Данная система простая. Вода сразу идет в землю. Предлагается несколько видов полива:

  • Затопление. Много воды разливается по участку. Так он пропитывает почву.
  • Баблер. Подача воды происходит с помощью особой насадки. Она идет к корням в малом объеме. Это снижает расход жидкости.
  • По бороздкам. Влага идет в землю с помощью специальных бороздок, которые должны быть на грядках. Их делают у овощей или цветов.

Систему автополива необходимо выбирать с учетом потребностей. Подходящее устройство значительно облегчает труд хозяев участка.

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