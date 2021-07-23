О поливе газонов и зеленых насаждений

Между тем, если на участке присутствует автополив, это упрощает жизнь хозяевам. Применяя такую систему, можно сохранить привлекательность растений, а также улучшить урожайность. Достаточно выбрать подходящий вид автополива. Заказать такую систему можно на сайте https://grand-poliv.ru.

Дождевание

Это востребованный метод полива. Вода во время разбрызгивания над землей увлажняет ее и воздух около нее. Такая технология способствует ускорению роста растений.

Полив разрешается выполнять днем и ночью, применяя любой объем воды. И на участке не будут появляться борозды и каналы.

Есть несколько типов дождевателей:

Статические. Полив осуществляется в одно направлении. Устройства идеальны для газонов, цветников, которые располагаются у здания или забора.

Роторные. Приспособления фиксируются на особой подставке. Присутствующая турбина обеспечивает их вращение по кругу. Устройства монтируют в середине газона.

Импульсные. В них есть храповый механизм. Приборы нужны для орошения огромных территорий. Нередко они устанавливают у садовых дорожек.

Для каждого участка можно найти оптимальный вариант. В один двор или сад можно разместить несколько распылителей.

Внутрипочвенное орошение

Такая система подает воду к корням растений. Это требуется для поддержания оптимальной влажности земли в течение длительного времени. Преимущество такой системы в том, что воды на орошение требуется мало. С ней растения развиваются прекрасно.

Эти системы дорогостоящие. Их обязательно необходимо перестраивать, если в огороде планируется смена культур.

Капельное орошение

Такой метод увлажняет растения с применением небольшого объема воды. Трубы, по которым идет жидкость, находится под или над землей. Вода сквозь них идет к корням растений. Причем поступает она в небольшом количестве.

Эти системы экономичные, при этом подают к корням воду со всеми важными питательными компонентами. Но устройства способны сломаться, если в отверстиях находится много солей или грязи.

Поверхностное орошение

Данная система простая. Вода сразу идет в землю. Предлагается несколько видов полива:

Затопление. Много воды разливается по участку. Так он пропитывает почву.

Баблер. Подача воды происходит с помощью особой насадки. Она идет к корням в малом объеме. Это снижает расход жидкости.

По бороздкам. Влага идет в землю с помощью специальных бороздок, которые должны быть на грядках. Их делают у овощей или цветов.

Систему автополива необходимо выбирать с учетом потребностей. Подходящее устройство значительно облегчает труд хозяев участка.