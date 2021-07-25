Учитесь инвестициям у "Супер Инвесторов"

Каждый решает этот вопрос по-разному - кто-то полагается на советы разного рода "финансовых гуру", кто-то следит за официальными советами властей, кто-то пытается разобраться во всем сам. Проблема сохранения и приумножения капитала стара как мир - еще в Библии есть упоминания об этом и на протяжении всей истории человечества были люди, которые делали выгодные инвестиции и те, кто теряли деньги.

Сегодня любому непрофессиональному инвестору доступны тысячи вариантов инвестиций - акции, облигации, валюта, биткоины, опционы и другие сложные финансовые инструменты. Выбрать наугад то, что принесет доход и сохранит деньги - задача очень непростая. Все это усложняется огромным потоком противоречивой информации, которая бомбардирует нас со всех сторон - ролики на YouTube, реклама курсов для начинающих инвесторов, не говоря уже о массе сомнительных предложений инвестиций с "гарантированной" и высокой доходности. Потеряться во всем этом очень легко, а ошибка может грозить потерей заработанных тяжелым трудом денег.

Инвестициям лучше всего учиться у настоящих профессионалов своего дела - у самых успешных инвесторов. Изучайте их портфели акций и делайте свои успешные инвестиции. Конечно, такой подход не дает гарантий - их просто не может быть во всем, что касается вложений денег. Если бы действительно существовали варианты, вложив в которые, вы со 100% вероятностью приумножите свой капитал, то все бы вкладывали только туда.

Superinvestors.ru

Для того, чтобы облегчить жизнь современному инвестору был создан финансовый портал Superinvestors.ru. Здесь собраны портфели акций лучших мировых инвесторов - тех людей, компаний и инвестиционных фондов, которые на протяжении долгого периода времени показывают высокую и стабильную доходность на вложенные деньги. Все инвесторы, представленные на портале инвестируют классически и консервативно - там нет апологетов биткоина, форекса и прочих сомнительных вещей. Зато там есть идеи - для тех, кто действительно думает на много лет вперед и дорожит своим капиталом, как зеницей ока.