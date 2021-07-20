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Участница проекта «Активное долголетие» провела мастер‑класс для коллег по цеху

Участница проекта «Активное долголетие в Подмосковье», волонтер Тамара Васильевна провела мастер-класс для граждан «серебряного» возраста.

Рукодельница познакомила женщин-пенсионерок с одним из видов декоративно-прикладного искусства - квиллингом. Желание создать ажурную композицию из ленточек цветной бумаги погрузило участниц мастер-класса увлекательный творческий процесс!
Граждане старшего возраста увлекаются разными видами творчества: декоративно-прикладным искусством, живописью, флористикой, музыкой, пением. И мастер-классы - прекрасная возможность поделиться своим творчеством и вдохновить старых и новых друзей!

Источник: 
Отдел взаимодействия со СМИ
Тэги: 
активное долголетие
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