Участница проекта «Активное долголетие» провела мастер‑класс для коллег по цеху

Рукодельница познакомила женщин-пенсионерок с одним из видов декоративно-прикладного искусства - квиллингом. Желание создать ажурную композицию из ленточек цветной бумаги погрузило участниц мастер-класса увлекательный творческий процесс!

Граждане старшего возраста увлекаются разными видами творчества: декоративно-прикладным искусством, живописью, флористикой, музыкой, пением. И мастер-классы - прекрасная возможность поделиться своим творчеством и вдохновить старых и новых друзей!