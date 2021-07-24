У вас праздник? Украсьте его пиротехническим шоу!

Представлений, которые сегодня предлагают профессионалы-пиротехники, чрезвычайно много - каждый может выбрать и заказать пиротехническое шоу на свадьбу, которое идеально впишется в любой формат празднования, произведет шок среди гостей и станет настоящей изюминкой праздника. И это не удивительно, ведь фаер-шоу – это целая наука, а искусно подготовленные салюты можно сравнить с шедеврами изобразительного искусства.

Наземные фейерверки

Элементы пиро шоу могут быть самыми различными. Если говорить о наземных фейерверках, то наиболее популярными являются: огненные фонтаны, серебряные и золотые водопады, горящие фигуры.

Наземные фейерверки позволяют ярко обозначить тематику праздника, выделить название компании или имена виновников торжества. Такие элементы станут не только прекрасным дополнением к основному фейерверку, но и исполнят роль декораций для программ с участием артистов оригинального жанра.

Парковые салюты

Их высота не превышает 60-70 метров, но по зрелищности они не уступают высотным залпам. Такой вариант станет замечательным решением для праздников со средним бюджетом.

Профессионалы подготовят разноцветные композиции из залпов салютов, римских свечей и многих других элементов. Преимущество этого вида пиро-шоу – высокая интенсивность, которая может превышать 1000 залпов в минуту.

Высотный салют

Но, без сомнения, самым зрелищным и впечатляющим является шоу из высотных салютов. Интенсивность ниже, чем у парковых, зато диаметр раскрытия огненных бутонов в небе невероятно огромный, а высота полета достигает 300 метров.

Позвольте себе небольшую роскошь в день торжества!