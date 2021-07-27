Тысяча детей ежегодно смогут проходить лечение в новом хирургическом отделении в Дубне

Отделение рассчитано на двадцать пять коек: пятнадцать — хирургия, десять — урология. Кроме того, десять коек открыли в отделении травматологии и ортопедии. В отделении есть все необходимое оборудование, с помощью которого можно помогать пациентам в возрасте от шести месяцев.

В хирургическом центре работают настоящие профессионалы своего дела. Их более двухсот: сорок один врач — среди них два кандидата наук, три врача-победителя конкурса «Лучший врач Московской области» — и более 150 человек заботливого и профессионального среднего и младшего медицинского персонала, - рассказал главврач больницы Алексей Осипов.