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Тысяча детей ежегодно смогут проходить лечение в новом хирургическом отделении в Дубне

вторник, 27 июля 2021 | 01:18     12
Около тысячи детей ежегодно смогут проходить лечение в новом хирургическом отделении корпуса Дубненской городской больницы.

Отделение рассчитано на двадцать пять коек: пятнадцать — хирургия, десять — урология. Кроме того, десять коек открыли в отделении травматологии и ортопедии. В отделении есть все необходимое оборудование, с помощью которого можно помогать пациентам в возрасте от шести месяцев.

В хирургическом центре работают настоящие профессионалы своего дела. Их более двухсот: сорок один врач — среди них два кандидата наук, три врача-победителя конкурса «Лучший врач Московской области» — и более 150 человек заботливого и профессионального среднего и младшего медицинского персонала, - рассказал главврач больницы Алексей Осипов.

Тэги: 
здравоохранение
дети
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