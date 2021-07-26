Труп обнаружен на крыше электрички сообщением “Дубна – Голицыно”

Следователи начали проверку после обнаружения тела приезжего на крыше электропоезда на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД).

По предварительным данным следствия, в вечернее время 25 июля 2021 года на крыше электропоезда сообщением Дубна - Голицыно обнаружено тело уроженца иностранного государства 1992 года рождения с признаками электротравмы. Следователем Северного следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, уже произведен осмотр места происшествия, подвижного состава, опрошены члены локомотивной бригады, назначены необходимые экспертизы, - рассказала помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.

У погибшего на теле были обнаружены признаки электротравмы. СК назначил ряд экспертиз, необходимых для установления причин смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.