«Трезвый водитель» в дубненских автошколах

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы по теме безопасности дорожного движения с молодежью, которая обучается в юношеской автошколе «Пилот».

В ходе беседы курсантам рассказали о важности соблюдения Правил дорожного движения, недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, разъяснены положения статей 12.8 и 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Водителям автотранспортного предприятии ООО «РАТА» рассказали о недопустимости нарушений Правил дорожного движения, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения и напомнили, что за данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ст.12.8 КРФоАП в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления на срок от полутора до двух лет.