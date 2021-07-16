Топ-7 самых очевидных ошибок, которые выдают безграмотного человека

Со времен школьных парт, когда мы учились раскладывать по полочкам члены предложения и зубрили правила грамматики могло пройти много времени, и если незнание точной формулировки термина можно себе простить, то некоторые очевидные нарушения сразу выдают в человеке его безграмотность.

Ошибок, которые люди часто допускают в произношении и правописании, огромное множество, но мы собрали семь самых популярных:

Ихний

Несмотря на то, что слово «ихний» можно встретить даже на страницах произведений из классической литературы, оно уже давно является просторечной формой и грубой ошибкой в орфографии. Обратите внимание, что правильно писать и говорить не «ихний», а «их», и никаких исключений.

Ложат

Класть — да, «ложить» — нет. Это просторечное слово очень часто употребляется именно в устной речи, но оно отнюдь некорректно. Его можно использовать только в сочетании с приставками, которые образуют грамотные слова «положить», «приложить», «сложить», «уложить» и так далее. Во всех остальных случаях используйте «класть».

Придти

Выбирая между «придти» или «прийти», всегда останавливайтесь на втором. Хотя еще в 50-е годы действовали старые правила, согласно которым «придти» образовывалось от глагола «идти» и было допустимо, в наше время «прийти» — это единственно верный вариант написания и произношения данного слова. В свою очередь, от первого, второго или третьего лица в любом числе правильно употреблять «приду», «придет», «придем», «придут» — без буквы «й».

Типо

Для начала уясним для себя, что это слово-паразит, от которого нужно избавлять свою речь и письмо. Конечно, оно имеет место быть в словаре по русскому языку, но, во-первых, пишется и произносится «типа», а, во-вторых, легко заменяется синонимами «вроде», «наподобие» и другими альтернативными словами.

Вообщем

«Вообщем» — это страшный сон любого филолога или просто грамотного человека. Такого слова в русском языке не существует: вместо него необходимо использовать слова «вообще» или «в общем». Третьего не дано.

Кстати, раз уж мы заговорили про «в общем», попробуйте дать себе ответ на вопрос — это словосочетание или нет. Уверены? Если есть сомнения, что такое словосочетание, советуем освежить в памяти несколько правил русского языка.

Врятли» и «врядли

Эта парочка тоже может быть вам знакома, ведь она наверняка не раз смущала вас при написании. Прочь сомнения: запомните, что частица «ли» всегда пишется отдельно, поэтому единственно верный вариант — «вряд ли», и никаких дефисов!

Будующий

Будущее или будущий — это слова, которые пишутся и произносятся без буквы «ю», а вот в слове следующий она будет как раз кстати — не перепутайте.