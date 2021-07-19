Телеканал RT подготовил фильм про строящийся в ОИЯИ ускорительный комплекс NICA. Видео

Как и из каких «кирпичиков» образовалась наша Вселенная? Ответ на этот сложнейший вопрос тысячелетия хотят найти в подмосковной Дубне. Здесь в рамках международного проекта строят адронный коллайдер нового типа, который позволит воссоздать в лабораторных условиях момент образования материи сразу после Большого взрыва. Фильм рассказывает о ходе работ, особенностях комплекса, получившего название NICA, сотрудничестве российских учёных с зарубежными коллегами — прежде всего из CERN. Вы также узнаете, что именно предполагается получить в результате работы комплекса и где можно использовать достижения физики высоких энергий.