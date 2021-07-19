«Тайный покупатель»: кто это такой и чем он занимается?

Качество работы персонала – один из определяющих факторов успеха компании. Клиентов в магазине, салоне, на АЗС и в других заведениях обслуживают сотрудники. Если они работают хорошо, покупатели остаются довольны и возвращаются снова. В противном случае компания теряет клиентов. Вот почему дальновидные руководители уделяют пристальное внимание оценке качества работы персонала.

Но как же получить такую оценку? Ответ очевиден: привлечь к сотрудничеству «тайного покупателя» - https://ctrlservice.ru/services-control-mystery-shopper. Таинственный агент - специалист, который посещает объект заказчика под видом рядового клиента. Он ведет себя как обычный покупатель, но цель его визита заключается в другом. Такой агент оценивает качество работы сотрудников по множеству пунктов, указанных в анкете, которая утверждена заказчиком. В результате последний получает подробный отчет о проверке и может объективно оценивать ситуацию.

Что делает «таинственный покупатель»?

Основные направления деятельности тайного агента – оценка:

Качества работы персонала.

Состояния объекта проверки.

Полноты ассортимента, качества выкладки продукции.

Чаще всего с помощью таких специалистов предприниматели оценивают именно персонал. Приветливое или грубое отношение к клиенту, компетентность в вопросах о реализуемых товарах/услугах, соблюдение утвержденной техники продаж, умение работать с возражениями и др.

Поскольку сотрудники не знают, что подвергаются проверке, они ведут себя естественно. В этом и заключается смысл таинственности покупателя. Если бы персонал понимал, что его проверяют, он действовал бы в полном соответствии с должностными инструкциями. Однако отсутствие такой осведомленности повышает объективность оценки: работники обращаются с агентом точно так же, как и с обычным клиентом.

Помимо персонала проверке может подвергаться весь объект (магазин, салон и т.п.) в целом. Состояние (чистота, аккуратность) входной, кассовой зоны, отделов в торговом зале – это тоже важные факторы, влияющие на удовлетворенность клиентов. Их нужно оценивать, чтобы понимать, остаются клиенты довольны своим визитом или нет.

Не стоит забывать и полноте ассортимента, качестве выкладки продукции. Если витрины заполнены в соответствии с планограммой, все товарные позиции сопровождаются актуальными ценниками, это создает предпосылки для роста продаж. В противном случае – полупустые полки, беспорядочно расставленные карточки с описаниями и ценами – динамика покупок снижается.

«Тайный покупатель» - полезный инструмент для предпринимателя, позволяющий ему объективно оценить качество работы персонала и состояние объекта в целом!