«Тампа-Бэй» — «Монреаль» 3:1, результат матча 1 июля, сыгравшие коэффициенты

Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена». В трех подряд матчах коллектива Купера проходит одна и та же ставка — по ней вы могли увеличить банк на 592%. Ниже — обзор встречи и описание выигрышного тренда. Получить бонус до 10 000 рублей и поставить на хоккей с высокими коэффициентами можно в легальной букмекерской компании.

Развитие успеха

«Монреаль» проиграл «Тампе» в первом матче серии со счетом 1:5. Поражение вышло оглушительным, а канадцы выглядели посредственно. Перед второй игрой поклонники гостей старались не унывать и вспоминали камбэк в сериях с «Торонто» и «Вегасом».

Поклонники хозяев опирались на успешные серии своих кумиров.

Команда Купера шла на серии из четырех домашних побед. Кроме того, «Тампа-Бэй» выиграла пять предыдущих встреч у «Монреаля» на своем льду. На вторую игру финальной серии канадцы настроились лучше и дали бой.

Стартовая 20-минутка вышла упорная и нервная. «Монреаль» заработал три удаления, а «Тампа» — два. Гости неплохо оборонялись и не позволили своим оппонентам разгуляться в атаке. Команда Купера запомнилась исключительно дальними бросками.

Наиболее опасный момент в первом периоде создали гости. Сузуки выскочил на рандеву с Василевским, но российский голкипер хозяев был на месте и прочитал замысел форварда. До перерыва счет соперникам открыть не удалось. «Тампа» в стартовой 20-минутке больше владела шайбой, а канадцы здорово контратаковали.

События первого периода вселяли оптимизм гостям и их болельщикам. Несмотря на успешные действия канадцев до перерыва счет открыла «Тампа». Прайс не среагировал должным образом на дальний выстрел Чирелли — 1:0 в пользу хозяев на 7-й минуте.

«Монреаль» быстро вернулся в игру — на 11-й минуте Сузуки сравнял счет. Воодушевленные гости агрессивно пошли вперед и подвергли ворота соперника мощному обстрелу. Василевский выстоял, а перед самым перерывом хозяева вновь вышли вперед.

Третье звено «Тампы» провело отменную контратаку, которую точным броском завершил Коулмэн.

Трофей стал ближе

В третьем периоде хозяева решили не отсиживаться в обороне, а предпочли больше атаковать. У «Монреаля» на этот раз мало что получалось. Впереди было больше сумбура. На 16-й минуте Палат забросил третью шайбу «Тампы» и установил окончательный счет — 3:1.

«Тампа-Бэй» по делу выиграла отчетную встречу и повела 2:0 в серии. Команда Купера стала еще ближе к трофею, а «Монреалю» предстоит провести серьезную работу над ошибками.

Купер ценит россиян

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер поделился мнением о российском защитнике своей команды Михаиле Саргачеве.

«Серги очень полезен. Мне кажется, ему невероятно повезло, что рядом с ним играют два таких мастера, как Виктор Хедман и Райан Макдона. Он впитывает лучшее от каждого из них. Если Серги и дальше, глядя на них, будет прогрессировать в том же темпе, он станет великолепным защитником. Важно лишь контролировать эмоции», — заключил Купер.

Выигрышные ставки в матчах «Тампа-Бэй»

В противостоянии «Тампа-Бэй» — «Монреаль» зашла ставка на победу команды Купера с коэффициентом 1.81.

Это третья подряд победная игра для «Тампы».

Предыдущие две игры «Тампа-Бэй», где зашла ставка на успех коллектива Купера:

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» 5:1 (коэффициент — 1.93);

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» 1:0 (1.98).

Общий коэффициент: 1.93 x 1.98 x 1.81 = 6.92.

Если бы вы ставили 1 000 рублей «лесенкой» (на каждый следующий матч идет вся выплата с предыдущего), то получили бы 6 920 рублей.

Следующий матч «Тампа-Бэй» вновь проведет против «Монреаля», но уже на выезде. Встреча состоится 3 июля в 03:00 мск. БЕТСИТИ принимает ставки на победу команды Купера с коэффициентом 2.26.