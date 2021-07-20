Студенты университета «Дубна» совместно с представителями Волжского РГС исследовали Южную канаву

В этом году было принято решение о расширенном обследовании: отобраны пробы воды, донных отложений, почвенного покрова прибрежных зон, растительности, выполнены оценки общего состояния древесных растений и визуальное определение проблемных зон.

Все результаты будут нанесены на комплексную карту и предоставлены для работы партнеру кафедры – Волжскому району гидротехнических сооружений (ВРГС). Данные исследования ведутся более 10 лет, а несколько выпускников кафедры являются сотрудниками ВРГС и также принимают участие в исследованиях.