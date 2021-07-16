Студенты российских вузов смогут останавливаться в кампусах и общежитиях других университетов во время путешествий по России

Как отмечает вице-премьер Дмитрий Чернышенко, программа нацелена на развитие внутреннего туризма в России и создание возможностей доступного и безопасного отдыха для учащихся.

Проект, подготовленный по поручению Президента, действует с 15 июля по 25 августа 2021 года.

К нему уже подключились 15 вузов в Санкт-Петербурге, Московской области, Нижнем Новгороде, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде, Томске, Великом Новгороде, Красноярске, Барнауле, Таганроге, Владикавказе, Симферополе, Уфе и Иркутске.

Стоимость проживания зависит от типа размещения, максимальная цена – 400 рублей в сутки.

Отмечается, что студенты могут путешествовать по программе как самостоятельно за свой счет, так и в составе организованных от вуза групп.

Это хорошая новость для истринских студентов, которые обучаются в высших учебных заведениях, участвующих в проекте.

Удобные варианты для размещения можно посмотреть на сайте студтуризм.рф.