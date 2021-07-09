+33,3°
Влажность: 28% ↑
Давление: 752,3 мм ↓

Справка о переносах сроков всероссийской переписи населения 2020 года

Решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством Российской Федерации летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации  в следующем году.

Изначально планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией в июне 2020 года Правительства РФ приняло постановление о переносе сроков переписи на апрель 2021 года.

В феврале 2021 года для повышения безопасности с учетом продолжающейся пандемии Правительство РФ приняло предварительное решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки — осенью 2021 года, ориентировочно в сентябре.

19 мая 2021 года на совещании по реализации отдельных положений Послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложение о проведении переписи в октябре 2021 года.

21 июня 2021 года было подписано постановление Правительства Российской Федерации № 949 от 21.06.2021. Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2021 года.

Новые сроки позволят остаться в рамках раунда переписей, рекомендованного ООН. Кроме того, к этому времени большинство жителей страны уже возвращается домой из отпусков.

Напомним, Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре. Проведение переписи в данный период позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне.

Ранее об изменении сроков переписи населения из-за эпидемиологической обстановки заявляли статистические службы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых других стран.

До 5 июля на сайте премия.мывместе.рф можно подать заявку на соискание ежегодной премии «Мы Вместе»
03.07.2021     1295
Международная премия ставит целью развитие культуры взаимопомощи, поддержку лидеров социальных изменений и инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.
Минэкономразвития России подтвердило эффективность ОЭЗ в Дубне
08.07.2021     19
Министерство экономического развития РФ оценило деятельность подмосковной ОЭЗ «Дубна» как эффективную.
О первой цифровой всероссийской переписи населения
09.07.2021     4
Всероссийская перепись населения 2020 года впервые пройдет в цифровом формате.
С 1 июля пенсии и иные социальные выплаты перечисляются на карту «Мир»
06.07.2021     905
ГУ ПФР №5 по городу Москве и Московской области напоминает:
К 2030 году инвестиции резидентов ОЭЗ «Дубна» превысят 120 млрд руб.
08.07.2021     16
Наблюдательный совет ОЭЗ «Дубна» единогласно утвердил перспективный план развития зоны до 2030 года. Предполагается, что через 10 лет резидентов здесь станет более 200, число...