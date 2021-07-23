Совет депутатов городского округа Дубна поздравляет с Днём города

Юбилей любимого города – это большой праздник для всех горожан!
Нам выпало счастье жить и работать в городе, для которого быть первым во всем стало нормой жизни.
Сегодня Дубна – центр научной мысли, образования, деловой и инновационной активности. Дубна стремительно идёт вперед, развивается, меняет свой облик. Ставит перед собой амбициозные цели и достигает их. Расширяется территория города, появляются новые производства, ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы, скверы и парки.
И сегодня главное богатство города – люди, которые искренне любят Дубну и работают для её процветания.
Спасибо всем нам за заботу о благополучии Дубны!
От всей души желаю хорошего настроения, доброго здоровья и стабильности и процветания.
А любимому городу – стать еще прекраснее и уютнее!
И пусть сбудутся все наши самые смелые мечты!
С юбилеем, славная Дубна!