Совет депутатов городского округа Дубна поздравляет с Днём города

Юбилей любимого города – это большой праздник для всех горожан!

Нам выпало счастье жить и работать в городе, для которого быть первым во всем стало нормой жизни.

Сегодня Дубна – центр научной мысли, образования, деловой и инновационной активности. Дубна стремительно идёт вперед, развивается, меняет свой облик. Ставит перед собой амбициозные цели и достигает их. Расширяется территория города, появляются новые производства, ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы, скверы и парки.

И сегодня главное богатство города – люди, которые искренне любят Дубну и работают для её процветания.

Спасибо всем нам за заботу о благополучии Дубны!

От всей души желаю хорошего настроения, доброго здоровья и стабильности и процветания.

А любимому городу – стать еще прекраснее и уютнее!

И пусть сбудутся все наши самые смелые мечты!

С юбилеем, славная Дубна!