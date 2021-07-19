Сотрудники Госавтоинспекции Дубны с 19 по 25 июля проведут профилактическую акцию «Пешеходный переход»

Наезды на пешеходов в большинстве случаев заканчиваются трагически. Слишком не равны весовые категории между автомобилем и человеком. Часто пешеходы попадают в дорожно транспортные происшествия в силу своей невнимательности или спешки в результате перехода дороги в неположенном месте.

Госавтоинспекция по городскому округу Дубна, напоминает водителям и пешеходам: согласно п. 14.1 ПДД РФ «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода».

Пешеходы в свою очередь, согласно п. 4.5 и п. 4.6 ПДД РФ, на нерегулируемых пешеходных переходах могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).

За 2021 год к административной ответственности привлечено более 1000 участника дорожного движения - пешехода по ст. 12.29 ч.1 КРФ об АП, которые переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте и более 180 водителей по ст. 12.18 КРФ об АП о непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.