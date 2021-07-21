Социальная газификация

В Дубне запланированы работы по подключению к газу более 160 домовладений. Напомним, эта программа реализуется в Московской области по поручению Президента РФ Владимира Путина. Она стартовала 15 июня. В 2900 населенных пунктах нашего региона получат доступ к газу 300 тысяч жителей.

Глава Дубны Сергей Куликов вместе с представителями Мособлгаза ответили на вопросы горожан, которые касаются бесплатного подведения газа до границ их земельных участков. Подробные разъяснения дал Владимир Марков, куратор программы по северному кусту (Дмитров, Талдом, Дубна).

Куда подведут газопровод, если это частный дом? К забору. Доводят ли трубу до СНТ или делают разводку? Только до границ СНТ, дальше за свой счет.

Нужно ли каждому члену СНТ индивидуально подавать заявку? Есть комплексный договор, можно подать заявку в МФЦ или обратиться в филиал Мособлгаза на ул. Вокзальной, 22а – там проконсультируют с учетом всех нюансов.

Очень много уточнений было по льготам: можно ли использовать маткапитал для подключения газа уже на территории участка, от забора до дома; будут ли льготы пенсионерам? Точного ответа пока нет, Правительство Московской области прорабатывает вопрос по льготному подключению. Как только появится информация – всех известим.