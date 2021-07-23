Школа Грантов Московской области

За три недели с помощью кураторов проекта каждый участник Школы ознакомится с последними тенденциями социального проектирования, получит индивидуальные консультации от экспертов по различным направлениям, повысит уровень ведения проектной деятельности от идеи до воплощения в жизнь. Обучение будет проходить в формате онлайн-курсов и мастер-классов.

По итогам обучения 50 лучших проектов будут презентованы потенциальным инвесторам и экспертам грантовых конкурсов. Участники и финалисты получат сертификаты об освоении образовательной программы, рецензии и рекомендации наставников и менторов из Федерального агентства по делам молодежи, Инновационного центра «Сколково», Фонда Президентских грантов.

Школа предусматривает несколько этапов конкурса:

с 09 по 23 июля 2021 года – регистрация и прохождение курсов обучения с последующим получением сертификата слушателя;

с 24 по 31 июля 2021 года – подача социального проекта на оценку экспертов;

с 01 по 08 августа 2021 года – проработка проекта с наставниками и экспертами;

12 августа 2021 года - презентация участниками проектов региональной комиссии.

ГУСК Московской области просит Вас оказать информационную поддержку в привлечении молодежи региона, членов общественных организаций и НКО в количестве от 10 человек в рамках 2 проектных заявок для участия в «Школе грантов». Заявки для участия направляются на сайте школагрантовмо.рф.

Контактное лицо – главный инспектор отдела по работе с молодежными организациями управления социальных коммуникаций ГУСК Московской области Подгорная Наталья Юрьевна, телефон: 8 (498) 602-09-02 (доб. 4-09-55).