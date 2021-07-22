«Школа Фермера»: может быть вам сюда?

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с АО «Россельхозбанк» и Правительством Московской области на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Коломенского аграрного колледжа» с 2020 года реализуется ежегодный образовательный проект «Школа Фермера».
В текущем году планируется набор слушателей общей численностью до 30 человек на два направления обучения: растениеводство и пчеловодство. Обучение бесплатное, пройдёт в период с сентября по октябрь, в очном и удаленном форматах. В качестве лекторов выступят представители органов власти, отвечающие за реализацию мер поддержки в сфере АПК, успешные сельхозпроизводители Московской области, банковские специалисты и другие профильные эксперты.
Выпускники «Школы Фермера» смогут участвовать в конкурсе на грантовую поддержку, подать заявку на льготный кредит, получить земельный участок для развития агробизнеса, претендовать на иные виды государственной поддержки. Приём заявок на обучение открыт! Заявку необходимо подать по ссылке: