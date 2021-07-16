«Семейная ипотека»: как снизить ставку на три процента

Это предложение для вас, если:

ваш первый ребенок родился после 1 января 2020 года;

оба родителя граждане РФ;

один из родителей зарегистрирован по месту жительства в Подмосковье;

ребенок родился в Московской области и зарегистрирован в подмосковном ЗАГСе;

вы покупаете квартиру в новостройке;

вы берете новый ипотечный кредит (рефинансирование не предусмотрено).

Как подать заявку:

заполните заявку; прикрепите скан копии или фото документов; распечатайте и подпишите заявление, которое сформируется автоматически; прикрепите скан копии или фото заявления.

Результат рассмотрения заявки появится на сайте: rgis.mosreg.ru в разделе «Заявки».

Узнать подробную информацию о мере поддержки, а также рассчитать процентную ставку можно на сайте «Семейной ипотеки».