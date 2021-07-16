«Семейная ипотека»: как снизить ставку на три процента

Благодаря губернаторской программе «Семейная ипотека» ставку при покупке жилья в Подмосковье можно снизить на 3%.
Это предложение для вас, если:
- ваш первый ребенок родился после 1 января 2020 года;
- оба родителя граждане РФ;
- один из родителей зарегистрирован по месту жительства в Подмосковье;
- ребенок родился в Московской области и зарегистрирован в подмосковном ЗАГСе;
- вы покупаете квартиру в новостройке;
- вы берете новый ипотечный кредит (рефинансирование не предусмотрено).
Как подать заявку:
- заполните заявку;
- прикрепите скан копии или фото документов;
- распечатайте и подпишите заявление, которое сформируется автоматически;
- прикрепите скан копии или фото заявления.
Результат рассмотрения заявки появится на сайте: rgis.mosreg.ru в разделе «Заявки».
Узнать подробную информацию о мере поддержки, а также рассчитать процентную ставку можно на сайте «Семейной ипотеки».