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«Семейная ипотека»: как снизить ставку на три процента

 Благодаря губернаторской программе «Семейная ипотека» ставку при покупке жилья в Подмосковье можно снизить на 3%.

 Это предложение для вас, если:

  • ваш первый ребенок родился после 1 января 2020 года;
  • оба родителя граждане РФ;
  • один из родителей зарегистрирован по месту жительства в Подмосковье;
  • ребенок родился в Московской области и зарегистрирован в подмосковном ЗАГСе;
  • вы покупаете квартиру в новостройке;
  • вы берете новый ипотечный кредит (рефинансирование не предусмотрено).

Как подать заявку:

  1. заполните заявку;
  2. прикрепите скан копии или фото документов;
  3. распечатайте и подпишите заявление, которое сформируется автоматически;
  4. прикрепите скан копии или фото заявления.

Результат рассмотрения заявки появится на сайте: rgis.mosreg.ru  в разделе «Заявки».

Узнать подробную информацию о мере поддержки, а также рассчитать процентную ставку можно на сайте «Семейной ипотеки».

Авторы: 
Отдел взаимодействия со СМИ
Тэги: 
губернаторские программы
социальная помощь