Самые востребованные профессии в Подмосковье

Уровень регистрируемой безработицы в Московской области на начало июля составляет 1,75%. На учете в службе занятости состоят 72 368 человек.

Наибольшая потребность в кадрах заявлена работодателями по должностям: специалист - 1 196 рабочих мест со средней зарплатой 31 581 руб.; медицинская сестра - 839 рабочих мест (29 930 руб.); инженер - 583 рабочих мест (35 814 руб.); охранник - 487 рабочих мест (22 544 руб.).

Наиболее востребованы следующие рабочие профессии: швея - 8 028 рабочих мест (33 490 руб.); подсобный рабочий - 5 430 рабочих мест (24 718 руб.); уборщик производственных и служебных помещений - 2 167 рабочих мест (19 335 руб.); грузчик - 1 329 рабочих мест (30 338 руб.); водитель автомобиля - 1295 рабочих мест (34 600 руб.).

Узнать подробнее о вакансиях, задать вопрос по поводу трудоустройства вы можете в Центре занятости по месту жительства.