С 1 июля пенсии и иные социальные выплаты перечисляются на карту «Мир»

С 1 июля все регулярные социальные выплаты государства, согласно Федеральному закону от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», должны зачисляться на карты «Мир».

Для тех, кому денежные средства доставляет почта, кто уже получает пенсию на карту «Мир» или получает средства на счет, не привязанный к банковской карте, ничего не изменится.

Если пенсия выплачивалась на счет, привязанный к карте другой платежной системы, то получатель пенсии все равно сможет получить все причитающиеся выплаты. Необходимо в течение 10 рабочих дней от момента плановой даты перечисления пенсии обратиться в банк и получить средства наличными. За это время банк должен прислать уведомление пенсионеру с предложением выпустить карту «Мир». Если не обратиться в банк в течение 10 дней с момента плановой даты доставки, то средства можно будет получить в любое время после выпуска карты «Мир» или после смены способа доставки.

Передать новые реквизиты счета в Пенсионный фонд можно как в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг, так и лично, подав заявление в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Напомним, что переход на карты национальной платежной системы «Мир» идет уже несколько лет. Всем пенсионерам, которым выплаты назначались после 1 июля 2017 года, банк сразу выдавал карту «Мир. Остальным пенсионерам до 1 июля 2020 года карты «Мир» выдавались по мере истечения срока действия карт других платежных систем.