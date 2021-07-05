С 1 июля квалифицированную электронную подпись для ЮЛ/ИП можно получить в налоговой инспекции

Кто может обратиться за получением квалифицированного сертификата в удостоверяющий центр ФНС России?

· юридическое лицо (лицо, имеющее право действовать без доверенности);

· индивидуальный предприниматель;

· нотариус.

Что необходимо для получения квалифицированного сертификата в удостоверяющем центре ФНС России?

· Документ, удостоверяющий личность;

· СНИЛС;

· USB-носитель ключевой информации (токен) для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.

Приобрести носитель ключевой информации можно у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет-магазинах. Можно использовать имеющиеся носители ключевой информации при наличии действующего сертификата соответствия ФСТЭК России или ФСБ России на этот носитель.

Подготовить и направить заявление на выпуск квалифицированного сертификата также можно через Личный кабинет налогоплательщика – физического лица (раздел Жизненные ситуации – Нужна квалифицированная электронная подпись).