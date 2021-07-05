С 1 июля квалифицированную электронную подпись для ЮЛ/ИП можно получить в налоговой инспекции

С 1 июля получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи можно через Удостоверяющий центр ФНС России. Услуга бесплатна. КЭП выдаются в территориальных налоговых инспекциях.
Кто может обратиться за получением квалифицированного сертификата в удостоверяющий центр ФНС России?
· юридическое лицо (лицо, имеющее право действовать без доверенности);
· индивидуальный предприниматель;
· нотариус.
Что необходимо для получения квалифицированного сертификата в удостоверяющем центре ФНС России?
· Документ, удостоверяющий личность;
· СНИЛС;
· USB-носитель ключевой информации (токен) для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.
Приобрести носитель ключевой информации можно у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет-магазинах. Можно использовать имеющиеся носители ключевой информации при наличии действующего сертификата соответствия ФСТЭК России или ФСБ России на этот носитель.
Подготовить и направить заявление на выпуск квалифицированного сертификата также можно через Личный кабинет налогоплательщика – физического лица (раздел Жизненные ситуации – Нужна квалифицированная электронная подпись).