Российские гандболистки на Олимпиаде сыграют со сборной Швеции

В матче первого тура российская команда показала свою не самую лучшую игру, сыграв вничью с бразильянками (24:24), несмотря на статус фаворита. Лучшей в составе сборной стала Екатерина Ильина, отметившись шестью точными бросками.

Сборная Швеции, в свою очередь, здорово смотрелась в противостоянии с испанками (31:24). У скандинавского коллектива после этой победы есть отличные шансы на выход в плей-офф, хотя нужно понимать, что группа B по составу команд очень ровная. Помимо матча с россиянками Швеции предстоит встреча с Францией, Бразилией и Венгрией.

Эксперты сайта Vseprosport.ru уверены, что зрителей ждет яркий матч с большим количеством забитых мячей и упорной борьбой до самого финала.

На данный момент сборная Швеции возглавляет группу B с 2 очками, следом идут Франция (2), Россия (1), Бразилия (1), Венгрия и Испания пока очков не набрали.

Матч между сборными Швеции и России стартует на стадионе «Ёёги Нешнл» 27 июля в 8:15 утра по московскому времени.