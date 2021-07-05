Роспотребнадзор: Рекомендации по выбору хлебобулочных и кондитерских изделий

-нормативные требования к хлебу и хлебо-булочной продукции и ее маркировке;

- рекомендации по выбору продуктов питания;

- куда писать обращение потребителю в случае обнаружения небезопасного, просроченного продукта в магазине;

- рекомендации по правильному питанию;

- где можно получить информацию о качестве продукции, находящейся в обороте (сайт Роспотребнадзора России, портал ГИС ЗПП (http://zpp.rospotrebnadzor.ru)

Рекомендации по выбору хлебобулочных и кондитерских изделий

- покупать изделия следует только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения указанной продукции;

-каждая партия продукции должна сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность;

- лучше выбирать продукцию местных изготовителей, импортный товар слишком долго транспортируется, поэтому производители используют консерванты, чтобы увеличить его срок годности;

- покупая продукцию, внимательно читайте этикетку, на упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации;

- форма изделий должна быть без вмятин, трещин, наплывов. После сжатия хлеба, он должен приобрести первоначальный вид, если хлеб неэластичный, мякиш неестественно липкий и тянется, это признак некачественной продукции.