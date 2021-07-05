Роспотребнадзор: Рекомендации по выбору хлебобулочных и кондитерских изделий

В период с 21 июня по 2 июля 2021 года управлением Роспотребнадзора по Московской области было проведено тематическое консультирование граждан по качеству и безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской продукции и срокам годности:
-нормативные требования к хлебу и хлебо-булочной продукции и ее маркировке;
- рекомендации по выбору продуктов питания;
- куда писать обращение потребителю в случае обнаружения небезопасного, просроченного продукта в магазине;
- рекомендации по правильному питанию;
- где можно получить информацию о качестве продукции, находящейся в обороте (сайт Роспотребнадзора России, портал ГИС ЗПП (http://zpp.rospotrebnadzor.ru)
Рекомендации по выбору хлебобулочных и кондитерских изделий
- покупать изделия следует только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения указанной продукции;
-каждая партия продукции должна сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность;
- лучше выбирать продукцию местных изготовителей, импортный товар слишком долго транспортируется, поэтому производители используют консерванты, чтобы увеличить его срок годности;
- покупая продукцию, внимательно читайте этикетку, на упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации;
- форма изделий должна быть без вмятин, трещин, наплывов. После сжатия хлеба, он должен приобрести первоначальный вид, если хлеб неэластичный, мякиш неестественно липкий и тянется, это признак некачественной продукции.