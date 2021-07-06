Резидент ОЭЗ «Дубна» наладил выпуск редукторов для экстренного подключения к кислороду

Благодаря газовым редукторам CADUCEUS разработки и производства резидента ОЭЗ «Дубна» компании «ВестМедГрупп», пациентов можно подключать к аппаратам ИВЛ там, где отсутствует система централизованного медицинского газоснабжения, например, при возникновении чрезвычайных ситуаций и отсутствии поблизости медицинского учреждения, в спасательных транспортных средствах, а также в стационарах при проведении экстренных мероприятий по спасению жизни. При подключении аппарата искусственной вентиляции легких к кислородному баллону через редуктор CADUCEUS БКО-50 давление газа на выходе из регулятора сбрасывается до рабочих значений, а заданные параметры давления поддерживаются на стабильном уровне, обеспечивая надежную и непрерывную подачу кислорода потребителю.

Точность в работе редукторов достигается путем многокоординатного принципа механической обработки деталей на производственных линиях компании «ВестМедГрупп», которые оснащены высокотехнологичными автоматическими аппаратами различного назначения. Благодаря этому методу, обеспечивается полное соответствие готового изделия заданным параметрам, элементы конструкции имеют надежное соединение и защищают устройство от повреждений и проникновения инородных частиц.

Газовые регуляторы CADUCEUS БКО-50 изготавливаются из надежного и прочного сплава металлов — латуни, что обеспечивает повышенную износостойкость и долговечность. При надлежащем использовании и своевременном сервисном обслуживании срок службы устройств может достигать 50 лет. Проведенные испытания газовых кислородных редукторов CADUCEUS БКО-50 и длительное практическое опробование устройств при решении различных задач позволяют гарантировать высокий уровень безопасности при их эксплуатации с минимальными затратами на обслуживание.

В настоящее время баллонные регуляторы кислорода CADUCEUS БКО-50 производства резидента ОЭЗ «Дубна» активно поставляются прежде всего в учреждения здравоохранения России, где требуется оперативная кислородная поддержка пациентам с COVID-19.