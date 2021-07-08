Ремонтные работы в школах Дубны продолжаются

В школе №1 уже отремонтировали цоколь и частично кровлю. В гимназии №3 первый капремонт за 43 года. К началу учебного года на первом этаже приведут в порядок холл, санузлы, инженерные коммуникации, установят новые окна и радиаторы отопления, а также заменят асфальтовое покрытие во дворе школы.

Школа №2 в этом году юбиляр – отмечает 80-летие с момента открытия. Из запланированных на летнее время работ: ремонт раздевалок, в спортзале нужно заменить окна, модернизировать освещение, покрасить пол и стены, после чего оснастить новым спортоборудованием, это лавочки, шведские стенки, канаты, баскетбольные кольца. На спортплощадке будут отремонтированы беговые дорожки и частично покрытие.

Юбилейная дата, 65 лет, и у центра дополнительного образования «Дружба» – ровесника нашего города. Здесь уже заменили все 53 окна. Будет решаться вопрос с обустройством велопарковки.

На днях начинается к реконструкция стадиона в школе №7. Проектом предусмотрено новое искусственное покрытие на футбольном поле, площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона, беговая дорожка и полоса препятствий. Будет сделано освещение, а также установим новый забор, сначала – вдоль улиц Попова и Энтузиастов.

Глава Дубны Сергей Куликов проехал по всем объектам, пообщался с руководителями и сотрудниками учреждений, которые также контролируют ход выполнения ремонта.