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Ремонт тротуаров в Дубне продолжается

Из 27 тротуаров, которые будут отремонтированы за сезон, 11 уже готовы.

Полностью выполнен весь объем работ на запланированных участках проспекта Боголюбова, улиц Ленинградской, Курчатова, Правды, Вокзальной, Луговой, Попова.

На 7 пешеходных дорожках продолжается ремонт. Еще по четырем работы начнутся на следующей неделе. Сотрудники профильных отделов городской администрации и я лично вместе с депутатами Дубны держим на контроле этот процесс.

Напоминаем, что финансирование осуществляется за счет местного бюджета.

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