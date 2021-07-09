Ремонт тротуаров в Дубне продолжается

Этот проект находится в сфере особого внимания депутата Государственной Думы РФ Ирины Родниной, которая занимается развитием детского и школьного спорта в России.

Этот проект находится в сфере особого внимания депутата Государственной Думы РФ Ирины Родниной, которая занимается развитием детского и школьного спорта в России.

13 июля 2021 года, в 15:00 Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области проведет онлайн вебинар по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в...

13 июля 2021 года, в 15:00 Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области проведет онлайн вебинар по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в...

ГУ-Главное управление ПФР №5 по г. Москве и Московской области напоминает:

ГУ-Главное управление ПФР №5 по г. Москве и Московской области напоминает:

09.07.2021

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