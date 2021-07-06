Ребята из летнего городского лагеря «Солнечная поляна» посетили «Книгоград»

Самый живой интерес у мальчиков и девочек вызывают, конечно, народные сказки. Их великое множество. Одну из них, «Колобок», ребята превратили в театральную импровизацию. Сразу нашлись желающие примерить на себя сказочную роль, а распределить их помогли считалки.

А пока актёры готовились, зрители участвовали в конкурсе скороговорок. Правильное произношение, дикция пригодятся всем, не только профессиональным артистам.

А воспитанники младших отрядов, разбившись на команды, соревновались за звание «Знатоки сказок». Брейн – ринг по народным и литературным сказкам выявил самых сообразительных и начитанных. Сложные вопросы чередовались с веселыми заданиями. Азарта участникам добавил конкурс «Волшебный сундучок». Благодаря нашим знатокам все сказочные предметы нашли свои сказки.

Пусть этот день запомнится ребятам как праздник книги и хорошего настроения!