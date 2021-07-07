Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают о детской безопасности

Увы, из года в год малышей, выпавших из окна, меньше не становится. Как уберечь маленького непоседу, напоминают работники пожарно-спасательных подразделений Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»:

1.Не оставляйте маленьких детей одних даже на непродолжительное время;

2.Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;

3.Не привлекайте внимание ребенка к манипуляциям с окнами, дети очень хорошо запоминают, и могут, когда вас не будет рядом, повторить некоторые действия взрослого по открыванию окна;

4.Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров;

5.Защитите окна, вставив оконные решетки, они предотвратят падение;

6.Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования.

Уважаемые родители, не оставляйте маленького ребенка без присмотра, только внимательное отношение к детям со стороны родителей поможет избежать беды!