Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают грибникам о правилах безопасности в лесу

Спасатели пожарно-спасательной части № 215 Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают ряд мер безопасности, которые помогут вам не заблудиться в лесу или обнаружить вас, если вы все-таки заблудились.

Итак, что нужно сделать и что взять с собой:

- Собираясь в лес по ягоды и грибы или в поход, непременно предупредите родных, куда идете и когда планируете вернуться.

- Чтобы не заблудиться в лесу, но быть готовым к этому, всегда имейте при себе заряженный сотовый телефон, необходимый запас воды и питания.

- Всегда берите нож, спички в сухой коробочке и часы - они помогут и не паниковать, и ориентироваться, как по компасу.

- Если у вас есть хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя.

- Если вы не хотите заблудиться в лесу, одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не найти. Выбирайте для похода в лес рыжие, красные, желтые, белые вещи. Одежда должна закрывать как можно больше участков вашего тела. Это убережет вас от порезов, царапин и от укусов насекомых.

- Не паникуйте, если вы заблудились в лесу, остановитесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак.

- Если заблудились в лесу и не видите подходящих ориентиров, лучше всего «выходить на воду» и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река - к людям.

- Если заблудились и знаете, что вас будут искать, оставайтесь на одном месте и разведите костер — так поисковикам легче будет сориентироваться.

- Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами: «01» - единый номер пожарных и спасателей (с городского); «101» - единый номер пожарных и спасателей (с мобильного); «112» - единый номер телефона экстренных служб.

Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет вам, совершая прогулку в лес, не попасть в экстремальную ситуацию.