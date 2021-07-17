Пьяный водитель скутера устроил аварию на дороге Дубна-Кимры-Горицы

Всё случилось на 30 км дороги Дубна - Кимры - Горицы. Автомобиль Mitsubishi поворачивал налево, пропуская встречные машины, когда в него сзади врезался скутер. У водителя-виновника обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Травмы в аварии получил водитель двухколёсного транспортного средства. У мужчины имеются документы на скутер, но отсутствует водительское удостоверение. "Железного коня" забрали на спецстоянку.