Профилактическая операция «Автобус»

Так в целях повышения безопасности пассажирских перевозок автобусами и снижение уровня аварийности, сотрудниками Госавтоинспекции Дубны совместно с центральным межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также с представителями министерства транспорта Московской области проведено обследование более 20 автобусов и маршрутных такси, привлечено 2 водителя транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами к административной ответственности, а также привлечено одно должностное лицо.

Уважаемые водители общественного транспорта!

Помните, что вы отвечаете за безопасность пассажиров!

Уважаемые пассажиры!

Во избежание падения во время движения рекомендуем обезопасить себя от получения травм - держаться за поручни вплоть до самой остановки автобуса.