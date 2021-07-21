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Профилактическая операция «Автобус»

В период с 19 по 25 июля 2021 года на территории городского округа Дубна Госавтоинспекцией безопасности дорожного движения проводится профилактическая операция «Автобус».

Так в целях повышения безопасности пассажирских перевозок автобусами и снижение уровня аварийности, сотрудниками Госавтоинспекции Дубны совместно с центральным межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также с представителями министерства транспорта Московской области  проведено обследование более 20 автобусов и маршрутных такси, привлечено 2 водителя транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами к административной ответственности, а также привлечено одно должностное лицо.

Уважаемые водители общественного транспорта!

Помните, что вы отвечаете за безопасность пассажиров!

Уважаемые пассажиры!

Во избежание падения во время движения рекомендуем обезопасить себя от получения травм - держаться за поручни вплоть до самой остановки автобуса.

Так в целях повышения безопасности пассажирских перевозок автобусами и снижение уровня аварийности, сотрудниками Госавтоинспекции Дубны совместно с центральным межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также с представителями министерства транспорта Московской области  проведено обследование более 20 автобусов и маршрутных такси, привлечено 2 водителя транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами к административной ответственности, а также привлечено одно должностное лицо.

Уважаемые водители общественного транспорта!

Помните, что вы отвечаете за безопасность пассажиров!

Уважаемые пассажиры!

Во избежание падения во время движения рекомендуем обезопасить себя от получения травм - держаться за поручни вплоть до самой остановки автобуса.

Тэги: 
безопасность
ГИБДД
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