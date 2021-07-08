Приближаются выборы

Избирательная кампания обещает быть интересной, насыщенной, жаркой. 5 июля началось выдвижение претендентов, а через месяц, 5 августа, станут известны имена кандидатов в депутаты законодательной власти всех уровней. За это время у людей будет возможность познакомиться: кандидаты расскажут о себе и своих программах, избиратели – изучат их, пообщаются, дадут предложения и наказы, а в и в итоге сделают свой выбор.

Плюсами растянутых по времени выборов можно назвать следующие факторы:

1. Высокая явка. За несколько дней гораздо больше людей смогут найти время, чтобы прийти на участок

2. Безопасность. В местах проведения выборов не будет очередей и столпотворений, что особенно важно в условиях пандемии

3. Честность и открытость. Наблюдателям будет гораздо проще контролировать прозрачность выборов, когда на участках меньше людей. А отсутствие досрочного голосования и открепительных удостоверений нивелирует риск «каруселей»

4. Удобство. Избиратели смогут выбрать, тот день и время, которые для них подходят больше всего. Когда вместо одного дня есть целых три, то не нужно отпрашиваться с работы, отменять поездку на дачу или переносить какие-то дела

Сейчас продолжается процесс выдвижения кандидатов для участия в выборах. На кресла в федеральном и региональном парламентах в этот раз будут претендовать представители более чем десятка политических партий, а также самовыдвиженцы.