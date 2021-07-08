Предложения от ОЭЗ «Дубна» внесены на Совет директоров градообразующих предприятий

Заседание Совета директоров прошло под председательством генерального директора АО «ГосМКБ «Радуга» Владимира Трусова, а местом его проведения на этот раз стал Центр космической связи «Дубна».

Помощь, которую оказывает Совет директоров городу, всегда была значимой и адресной. Она касается всех направлений жизнедеятельности наукограда, по большей части – решения социальных проблем. На этом заседании руководители организаций научно-производственного комплекса Дубны также обсудили стратегически важные для наукограда темы. Говорили о перспективах строительства жилья для работников НПК и бюджетной сферы городского округа, о мерах по обеспечению координации действий органов местного самоуправления, градообразующих предприятий и ОЭЗ «Дубна» по реализации приоритетных направлений работы в рамках целей и задач, определенных «Стратегией социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017 – 2026 годы», обсудили план работы Совета и другие вопросы.

Свои пожелания по улучшению городской среды высказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. Он, в том числе, предложил вернуться к вопросу малоэтажной застройки в районе озера Суглинок – домов для проживания ученых и специалистов компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна». По словам руководителя, для реализации проекта, который был популярен в свое время и сейчас мог бы в лучшую сторону изменить в целом облик Дубны, есть все условия. Первым шагом к его осуществлению, сказал Антон Афанасьев, мог бы стать День открытых дверей для инвесторов, застройщиков с презентацией мощностей городских предприятий и других возможностей наукограда для такого строительства.

Не за горами новый учебный год, и еще один вопрос, который обсудили участники Совета директоров, касался закрепления организаций города за образовательными учреждениями для оказания им шефской помощи. ОЭЗ «Дубна» продолжит оказывать поддержку двум гимназиям - №3 и №11.