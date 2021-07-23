Поздравление с юбилеем Дубны от депутата Московской областной Думы Марины Шевченко

Это праздник для всех, кто родился и вырос в прекрасном месте Подмосковья на берегу Волги, кто сегодня живет в красивом, современном городе, растит здесь детей, внуков и правнуков.

Юбилей – очередная веха, чтобы оценить то, что уже сделано, и наметить планы на будущее. Вместе с вами я радуюсь позитивным переменам, которые происходят во всех районах наукограда, на улицах и во дворах, в парках, скверах, на набережных. В беседах со многими жителями меня восхищает рачительное, бережное, заботливое отношение к родному городу, стремление видеть Дубну процветающей и уютной.

Впереди у нас много серьезных задач и важных дел, но главное – это уверенность в завтрашнем дне! Ее мне бы хотелось пожелать всем в первую очередь. А также здоровья, благополучия и новых возможностей для роста и развития!