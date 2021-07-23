Поздравление с юбилеем Дубны от депутата Московской областной Думы Александра Орлова

Это особый праздник, который объединяет всех, кто живет и работает в Дубне, кто вложил частицу собственной души в её становление и развитие. Свой 65-й юбилей Дубна встречает новыми проектами, развивается и хорошеет.

Дубна, хоть и молодой город, но уже известный на весь мир своими научными достижениями. Здесь рождаются новаторские идеи, становятся возможными самые смелые эксперименты.

Главное богатство Дубны – жители, отдающие свои силы, талант и знания ради её процветания. Благодарю всех, кто своим трудом, энергией вносит неоценимый вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала города, способствует его динамичному развитию.

От души желаю всем жителям крепкого здоровья, счастья и благополучия, славных дел и новых трудовых свершений.