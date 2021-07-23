Поздравление с Днём города от депутата Государственной Думы Российской Федерации Ирины Родниной

Желаю жить счастливо и красиво, хранить в сердце любовь к своему городу и безустанно верить только в лучшее. Пусть и общественная жизнь, и личная жизнь каждого в Дубне будет активной, счастливой, весёлой, разнообразной и интересной.

Пусть город Дубна процветает день за днём, развивается и становится только лучше во всех смыслах этого слова! Желаю огромных перспектив для деятельности и больших возможностей для роста.

А каждому жителю города я хочу пожелать удачи, доброго здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Пусть каждый здесь будет счастлив, любим и успешен своём деле.

С праздником, с Днём города!